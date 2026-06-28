玉木宏 玉木宏がこのほど、都内で行われた「あずきバー祭り2026」開催記念 記者発表会に出席した。今年度から新たに『あずきバー』のイメージキャラクターに就任した玉木宏は浴衣姿で登場。あずきバーを頬張った。子供の頃から好きで食べていたという玉木。「思い出の味です。当時はまだコンビニはありませんでしたが、昔はクリーニング屋さんでアイスが売られていてよく買っていたのを思い出します」と懐かしんだ