記事ポイントホゴダス「TCG-STA05」PSAスラブ3段360度展示ホゴダス「TCG-STA05」十字仕切り付き3段木製トレイホゴダス「TCG-STA05」チャコールブラック天然木仕上げ ホゴダスは、天然木製回転ディスプレイタワー「TCG-STA05」の販売を開始しました。PSAスラブやマグネットローダーを3段360度展示できる、トレーディングカードサプライ品ブランドのディスプレイタワーです。コレクションを「しまう」から「飾って楽しむ」へ変