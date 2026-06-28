お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が27日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に、相方の富澤たけし（52）とともに生出演。目の不調を明かした。伊達が「俺、顔腫れてるでしょ？右目のところ」と投げかけると、富澤は「いや、別にいつもと変わらない」と返答。伊達はすかさず「お前もだろ！お前もだって」と切り返した。その上で「右目だけが今日、目が開かなく