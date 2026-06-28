気象庁によりますとさきほど、午前5時21分ごろ、青森県八戸市などで震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。東北電力によりますと震度4を観測した青森県東通村にある東北電力・東通原発は停止中でしたが、今のところ異常は確認されていないということです。また周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値も変化は見られていないということです。