地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「下野大沢」はなんて読む？「下野大沢」という漢字を見たことはありますか？栃木県にある駅名で、答えはひらがな8文字です。いったい、「下野大沢」はなんと読むのでしょうか。正解を知りた