コスメブランド「minum（ミニュム）」から、新ヘアケアライン「turlin by minum+（トゥルリン バイ ミニュムプラス）」がデビュー。紫外線や乾燥によるパサつきに着目し、“洗うたび、水光する髪へ。”をコンセプトにしたシャンプー＆トリートメントが登場します。ブランドミューズには人気アイドルグループCUTIE STREETを起用。毎日のバスタイムで、光をまとったようなツヤ髪を目指せる注目の新シ