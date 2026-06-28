三重県津市で自転車に乗っていた男性を乗用車でひき逃げして軽傷を負わせたとして、三重県警の職員の男が逮捕されました。 【写真を見る】自転車の男性を乗用車でひき逃げして軽傷を負わせた疑い三重県警職員の男を逮捕 逮捕されたのは三重県警察本部・警務部会計課の技官中川幸喜容疑者（55）です。 警察によりますと中川容疑者は、27日午前1時20分ごろ、津市久居北口町の国道で乗用車を運転中、自転車と衝突し、乗っていた