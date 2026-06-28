TBS系「逃げるは恥だが役に立つ」、フジテレビ系「突然ですが、明日結婚します」などに出演し女優としても活躍したモデル・山賀琴子（31）が27日、インスタグラムを通じて再婚を発表した。「皆様へ」と記し、「いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。私事ではございますが、再婚いたしました」とつづった。「これからも日々を大切にしながら歩んでまいります」と記し、海辺で並ぶ“ツーショット”とともにシン