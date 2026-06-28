◇米男子ゴルフツアートラベラーズ選手権第3日（2026年6月27日米コネチカット州TPCリバーハイランズ＝6844ヤード、パー70）第3ラウンドが行われ、27位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は1イーグル、3バーディー、1ボギーの66で回り、通算10アンダーで22位に浮上した。首位とは10打差。55位で出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は7バーディー、1ボギーの64で回り、8アンダーの33位に上がった。64をマークしたビクト