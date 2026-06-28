指定暴力団松葉会系の組長が営利目的で覚醒剤を所持したとして逮捕されたことを受け、警察は茨城県鹿嶋市にある松葉会本部事務所を家宅捜索しました。【映像】逮捕された松葉会系の組長・林幹一容疑者警察は26日午前、鹿嶋市にある松葉会本部事務所に家宅捜索に入りました。今回の捜索は松葉会系の組長・林幹一容疑者（58）が24日、鹿嶋市内の自宅の駐車場で覚醒剤を営利目的で所持した疑いで逮捕されたことを受けて行われま