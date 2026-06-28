【ナッシュビル（米テネシー州）２７日＝後藤亮太】日本代表ＧＫ鈴木彩艶が、「ザイオンくん」に向けて再び神対応を見せた。練習拠点のナッシュビルでの練習最終日。鈴木彩は、スウェーデン戦の出発日に「ザイオン選手大好き僕の名前もＺｉｏｎです―」というボードを掲げていたテネシー州在住で現地の学校に通っていハッター志恩（ざいおん）くん（１２）にサイン＆記念撮影の神対応を見せていたが、この日は出発時に志恩く