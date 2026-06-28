小倉競輪場の「競輪ワールドシリーズ」は最終日を迎える。2日目7Rに登場のヘティ・ファンデルワウ（28＝オランダ）は初手から最後方。仕掛けどころから長い距離を踏み上げ、接触したように見える場面もあったが、終わってみれば2着・小林優香に4車身差をつける完勝だ。「初日とは違う作戦を取って、うまくいきました」と満足そう。「決勝はエキサイティングなレースになるはず。ベストを尽くして頑張りたい」一瞬の爆発力