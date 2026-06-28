きょう午前5時21分ごろ、青森県と岩手県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、最大震度5弱が青森県八戸市、岩手県普代村となっています。また、青森県三沢市、岩手県盛岡市などで震度4を観測しています。また、東北電力に