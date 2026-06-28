「まだなんとかなります」と先延ばしにされ、期末になって「実は無理でした」と告白される――このパターンに心当たりがある上司は多いだろう。その背景には、月次フィードバックの目的のずれが関係している。「未達を隠す」最悪のパターン多くの場合、部下は目標の未達を上司に伝えることをためらう。「まだなんとかなります」と報告を遅らせ続け、期末になって初めて「やっぱり無理でした」と白状する。これは、チームにとって最