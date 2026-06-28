勉強ができて出世しても、なぜか心が満たされない。むしろ考えれば考えるほど苦しくなる――そんな感覚を持つ人は少なくないだろう。哲学者は、その理由を知性そのものの性質から説明している。知能と幸福は、必ずしも比例しない勉強がよくできて、出世し、社会的に成功を手にしたとしても、知能の高さと幸福度が、そのまま比例するわけではない。むしろ、頭がよく、物事を深く考えられる人ほど、別の種類の苦しみを抱えやすくなる