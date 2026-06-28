元青森放送のフリーアナウンサー・桑子さんは体外受精で三つ子を妊娠。しかし、39歳での初産かつ多胎出産はリスクも大きかった。不安を抱えながらも無事、出産に至った彼女に治療の詳細や三つ子を授かった気持ち、育児に苦労しながらも幸せを感じる日々を語ってもらった。【写真】三つ子を抱えて…ママの顔を見せる桑子さん人工授精は上手くいかず宮城県を拠点にフリーアナウンサーとして活動する桑子英里さんは、昨年の2月に39