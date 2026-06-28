韓国人気チア、キム・ナヨンの近況が話題だ。キム・ナヨンは6月25日にインスタグラムを更新。【写真】キム・ナヨン、デカい…「一日中お腹いっぱいだった〜」として公開された写真には、大阪を満喫するキム・ナヨンの姿が収められている。キム・ナヨンは大きな料理を手にカメラを見つめたり、箸を片手に微笑んだりと、リラックスした表情を披露。さらに、夜の道頓堀川での記念撮影、そしてビールを味わう姿も公開し、ファンの視線