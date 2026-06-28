サッカー日本代表の勝利とともに、人々が一斉に押し寄せる渋谷スクランブル交差点。その熱狂は時に度を越し、毎回のように賛否を巻き起こしてきた。なかでも「にわかファン」が批判の矛先になりやすいが、果たしてそれだけで説明できる現象なのか。拡大する"騒ぎ"の構造について、コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。【写真】テープで進路誘導する警察官も…W杯の日本戦後、渋谷スクランブル交差点を埋め尽く