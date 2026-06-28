◆米女子プロゴルフツアーメジャー第３戦全米女子プロ選手権第３日（２７日、ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルＧＣ＝６７６０ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、２４位で出た前週優勝の山下美夢有（花王）が３バーディー、１ボギーの７０で回り、１１位から出て７２の古江彩佳（富士通）と通算４アンダーの１２位とした。トップとは７打差。５打差の２位でスタートした畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は