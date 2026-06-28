北中米3か国共催のサッカーW杯に、「優勝」の目標を掲げて挑む日本代表の森保一監督（57）。その采配に注目が集まるとともに、中継映像で印象深いのが試合前の国歌斉唱で目に涙を浮かべる姿だ。そこにはどのような思いがあるのか──。【前後編の前編】【写真】ドーハの悲劇をピッチ上で経験選手時代の森保一氏。隣にはオフト監督も「君が代を歌うと感無量になるんですよ」キックオフ前、グラウンドに選手や監督・スタッフが