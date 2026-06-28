気象庁によりますとさきほど、午前5時21分ごろ、岩手県沖を震源とする最大震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を観測したのは青森県八戸市、岩手県普代村です。震源の深さは40キロ。地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されます。