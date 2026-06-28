俳優の沢村一樹が２５日付で自身のインスタグラムを更新。一変した姿が話題を呼んでいる。「紫陽花とわたし」皆様、良い梅雨をお過ごし下さい。」と投稿。紫陽花の横で白髪が生え、眉毛も白くなった姿を披露した。この投稿に「びっくりしました」「急におじいちゃん？」「ドラマの撮影でしょうか？」「かっこいい…」「渋い感じもイケてます♡」「ダンディですね〜」といった声が寄せられた。