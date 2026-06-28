ブラジル戦に向け調整する日本代表＝ナッシュビル近郊（共同）【ナッシュビル（米テネシー州）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で決勝トーナメント1回戦へ進んだ日本代表は27日、米テネシー州ナッシュビル近郊で、29日（日本時間30日）のブラジル戦へ向けて前半部分を非公開にして練習した。25日のスウェーデン戦の先発組と前半途中から出た谷口（シントトロイデン）は軽めの調整で終えた。久保（レアル