午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【映像】青森・岩手で震度5弱 地震発生の瞬間 岩手・盛岡市の様子気象庁によりますと午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する地震がありました。震源は岩手県沖で震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されています。広い範囲で揺れが観測され、青森県三八上北岩手県沿岸北部で震度