きょう28日（日）は梅雨前線の影響で、西日本や東日本の太平洋側では雲が広がりやすいでしょう。関東はきょう28日（日）も夜にかけて雨が降ったりやんだりになりそうです。大雨となったあとで、地盤が緩んでいます。少しの雨でも土砂災害にご注意ください。■関東は台風一過の青空にならずきのう27日（土）はダブル台風や梅雨前線の影響で、関東南部を中心に6月としては記録的な大雨となりました。きょう28日（日）も関東は夜にか