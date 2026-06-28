＜KPMG全米女子プロ選手権3日目◇27日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞女子プロゴルファーの世界一を決めるメジャー大会は、第3ラウンドが終了した。【写真】貴重…高校生時代の渋野日向子が初々しい！日本勢は9人が決勝ラウンドをプレー。先週の大会で優勝した山下美夢有が「70」でトータル4アンダーに伸ばし、首位と7打差の12位タイまで順位を上げた。「72」で回った古江彩佳も、同じ順位