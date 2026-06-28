干しシイタケの品評会で、9連覇を果たした男性がいます。妻にも波及した大きな「シイタケ愛」とは。そして、生産のプロおすすめのおいしい調理法を取材しました。 【写真を見る】品評会で9連覇！我が子のように育てるシイタケ苦手だった妻も虜にした「シイタケ愛」のカタチ 9年連続 熊本ナンバーワン 田中欣生さん「「ある程度湿度もあって明るいところ、風が通るところで育つと白くなる。こっちは真逆で、暗くて湿