日常の「遠くの看板」が自然なピント調節トレーニングに 視力トレーニングと聞くと特別な道具が必要に思えるかもしれませんが、日常の風景すべてが視力アップの教材になります。 『子どもの目が勝手によくなる 遊ぶだけ！超視力アップドリル』の著者である平賀博士がお勧めするのは、街中にある「遠くの看板の文字を読む」という遊びです。 遠くの看板を見る行為は、目を無理に頑張らせることなく、自然なピント