トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、不法移民を取り締まる移民・税関捜査局（ICE）の局長に、元南部オクラホマ州警察官のランス・シュロイヤー氏を指名したと自身の交流サイト（SNS）で明らかにした。就任には上院の承認が必要。不法移民問題を巡り近年、党派対立が激化しており、2017年から局長不在が続く異例の事態となっている。トランプ氏はシュロイヤー氏について、移民取り締