プロ野球・巨人の竹丸和幸投手がＢＳ日テレの「さまぁ〜ずスタジアム」に出演。さまぁ〜ずに褒めてほしい1球について語りました。それは5月17日に東京ドームで行われたDeNA戦でヒュンメル選手から見逃し三振を取ったアウトコースへのまっすぐでした。1-0で迎えた6回1アウト1、2塁。1本出れば同点という場面でした。1球目は低めへのチェンジアップでボール、2球目、3球目はインコース高めをファウルにさせ、ボールカウントは1-2に。