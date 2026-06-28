【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】50年来の付き合いだった河野洋平さんを偲ぶ 浅利慶太さんと2人で「総理にする会」を私の家族葬にはエルビス・プレスリーの「ブルー・ハワイ」を流してくれと、カミさんに頼んである。初めて聴いたエルビスの曲は「ワン・ナイト」だった。春日八郎の「お富さん」や三橋美智也の「達者でナ」を聴いていた私は、強烈なビートにショックを受けた。エルビスが2年間の軍隊生活を終え、「本命