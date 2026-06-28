10代と20代の7割、30代の6割はテレビをほとんど見ない──NHK放送文化研究所が発表した国民生活時間調査に、テレビ関係者は「そこまでとは……」とため息をついた。これを世代ごとのテレビ利用時間（平日）で見ると、10代25分、20代53分と極端に短く、とくに何かの番組を見るというのではなく、ただつけてるだけのようだ。デヴィ夫人が初公判で起訴内容おおむね認めるも…テレビ界にはもはや戻る場所なしか「朝起きて、朝食もそ