タレント・王林が熱唱する姿を見て、ネットは驚きに包まれた。２６日放送のＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」（金曜・後７時）に出演。この日は「平成ｖｓ令和アーティストＳＰ」で、平成以降のヒット曲で盛り上がった。王林はＡｄｏの「新時代」をソロで熱唱したり、ｈｉｔｏｍｉ本人と「ＬＯＶＥ２０００」をノリノリで披露した。ネットは「歌上手（うま）い」「王林が意外と上手いのなんなん」と歌唱力にビックリ