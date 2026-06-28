今日会った人の名前を書くだけの「人日記」という新しい習慣を始めてみませんか。この1週間、1ヶ月で会った人を振り返ったり、これから会う予定の人を記入するだけで、人間関係の不安が和らぎます。本記事では、新刊『人日記』（内山厳・著）から、人日記を書くときの5つのルールをお送りします。名前を書くときの5つのルール名前を書くのは、「人日記」の核となる部分です。では、会った人の名前をどう記録していくか。私が試行錯