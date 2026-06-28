風間トオル（63）が27日、都内で主演映画「おかえりの湯」（夏目大一郎監督）公開初日舞台あいさつに出席した。東京・巣鴨の温泉施設「東京染井温泉SAKURA」を舞台にした物語。温泉の支配人役で「きよし師匠が落語の師匠で、落語を習っている設定。現場にいる時は、頭の中にずっと落語が流れていた。どうせなら全部覚えたいと思って、最初から最後まで丸暗記」と新境地を明かした。星乃夢奈、田中要次、嶋大輔、さとう珠緒、ビート