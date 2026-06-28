巨人、阪神、ヤクルトの三つ巴の混戦が続くセ・リーグ。勝負の夏場に向けてどこが抜け出そうとしているのか、熱心な野球ファンは球界OBたちの戦況分析にも「鋭い見立て」や「深い解説」を期待している。そんな中、元巨人のデーブ大久保氏の発言に、視聴者があ然とさせられたようで……。【写真】はじける笑顔…阿部政権から一転して雰囲気が変わった“橋上巨人”のベンチ6月22日、デーブ大久保氏が自身のYouTubeチャンネルを更