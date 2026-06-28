◇米女子ゴルフツアー全米女子プロ第3日（2026年6月27日米ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルGC＝6760ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、24位から出た山下美夢有（24＝花王）が70で回り、11位から出て72で回った古江彩佳（26＝富士通）とともに通算4アンダーで日本勢最高の12位につけた。トップとは7打差。2位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は76と落とし、24位から出て71で回った岩井明愛（23