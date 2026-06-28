女優山谷花純（29）が27日、都内で自身2作目の写真集「遠距離、現在此。」（KADOKAWA）発売記念イベントを開催した。日本中が熱狂しているサッカーW杯は「見てます。私より年下の選手がすごく増えた。日の丸を背負う選手たちが私よりも下の世代ということに衝撃を受けた」と話し「みんなが笑顔になれるニュースが毎日流れてきてうれしい」と笑みを浮かべた。