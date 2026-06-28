女優土屋太鳳（31）が27日、東京・新宿ピカデリーで、映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」の公開記念舞台あいさつに、アンパンマン役の戸田恵子らと出席した。土屋が演じたパンタンは、大人の心のまま子供の姿になってしまった設定。山寺宏一に「いろんな役をやっているけど、ワシって言ったことないんじゃないですか」と言われると、「初めてですね」と笑っていた。ほか、中尾隆聖、津田健次郎、EXITが出席。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 勾留後に死亡 16歳が残した言葉
- 2. 執事協会 本格メイド学校を開設
- 3. この子をお願い 我が子託した猫
- 4. ケロロ解体? 福田監督に批判殺到
- 5. 台風たまご 2日間で連続発生か
- 6. 水卜アナの「緊急対応」に大反響
- 7. Uber 一日でいくら稼げるのか
- 8. イカゲーム名優 最高裁で無罪に
- 9. 韓国 日本へ「八つ当たり」報道
- 10. 増水の川でSUP中の男性2人死亡
- 1. 勾留後に死亡 16歳が残した言葉
- 2. この子をお願い 我が子託した猫
- 3. 台風たまご 2日間で連続発生か
- 4. Uber 一日でいくら稼げるのか
- 5. 増水の川でSUP中の男性2人死亡
- 6. 容体急変 医療従事者3人書類送検
- 7. 地震速報（05:21）
- 8. 3秒ルールは迷信? 専門家の本音
- 9. ケガさせ逃走か 警察職員を逮捕
- 10. 台風接近 神奈川土砂崩れ相次ぐ
- 1. 中国人が列に並ばない切実理由
- 2. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 3. 違法勾留で餓死…担当医が告白
- 4. 毎回1人でラブホ利用 悲しい背景
- 5. 溝口氏が三崎氏の動画公開に反論
- 6. 【独自】太平洋防衛へ無人潜水艇導入か 対処力強化、小笠原上空に識別圏
- 7. 詐欺電話を撃退した見事な返答
- 8. 中露爆撃機が日本周辺を共同飛行、日本政府は「重大な懸念」を伝達
- 9. 悲しいの類義語は「ぴえん 」
- 10. 古賀議員の失礼発言&謝罪を批判
- 1. イカゲーム名優 最高裁で無罪に
- 2. 米大統領「100%の関税課す」警告
- 3. ＜北中米W杯＞韓国の黄仁範､南アフリカ共和国選手の大声で勝利を祝う行為に｢礼儀を守ってほしい｣
- 4. 中国 軽飛行機ビル衝突1人死亡
- 5. 軽飛行機が北京ビル衝突1人死亡 中国当局、翌日に発表
- 6. 北京の高層ビルに小型機突っ込む
- 7. 盗撮容疑の韓男 13階から転落死
- 8. 日本船 イランの警告で進路変更
- 9. ドイツ人が単身で…なぜ日本移住
- 10. 北朝鮮で「トヨタ車」人気集める
- 1. 「ノルウェー産サバ」危機に直面
- 2. W杯特需で「神オファー」連発劇
- 3. 県境にイオンモール なぜ誕生?
- 4. 正社員へ回帰 なぜ動き加速する
- 5. ONE PIECE通貨 現実換算いくら?
- 6. 大繁栄だ 東京23区外の街に注目
- 7. 過酷だ 配達で1万円稼ぐ挑戦公開
- 8. アンソロピック「ミュトス5」提供再開へ
- 9. セブン恵方巻の仕掛け人に逸話
- 10. 鈴木敏文氏最後の弟子 本音語る
- 1. Apple値上げ 購入時期のリアル
- 2. 1100万DL拡張 遠隔操作の設計
- 3. Apple、MacとiPad大幅値上げへ
- 4. シルバーとブルー、どっち？ タブレット人気ランキングTOP10 2026/6/27
- 5. YouTubeショート、新機能が追加
- 6. 片手で操作できる！ 縦型スライド『iPhone 4』キーボードケース
- 7. iPhoneでおなかの赤ちゃんの心音を分析・録音。妊婦さんとベビー向けのヘルスケアデバイスが予約開始、出荷は11月
- 8. 深く学習(しなさい) : 情熱のミーム 清水亮
- 9. キングジム 海外人気の電子メモ
- 10. 家電量販店の再編始まる？ スマホ普及期の2012年と2027年の大きな違い
- 11. 無料でChrome・Firefoxで訪問したウェブサイトを自動的にローカルに保存しインデックス化＆定期自動取得で最新状態を維持し続ける汎用検索エンジン「Hister」、セルフホスト可能でMCPサーバー化させてAIとの連携やローカルのファイル検索も実現
- 12. ハイレゾ再生を楽しめるケンウッド「彩速ナビ」がDSD音源に対応！
- 13. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 14. 山岸伸の「写真のキモチ」 第79回：6人6色で表現する女性ポートレート アイドルグループ 星宴-SEIEN- 堀木さな
- 15. 2026年1月、「ドモホルンリンクル」5年ぶりの大型リニューアル
- 16. KDDI 最大1422万件の情報漏洩か
- 17. Anthropicが上場前に装着した「セーフティベルト」｜Social Innovation
- 18. 【初めて限定】楽天モバイル最大3万pt！三木谷超え「マジ得フェスティバル」
- 19. 米政府、Anthropic「Claude Mythos 5」の限定提供再開を許可
- 20. 熊本城城主にキン肉マン・マリポーサが！
- 1. 韓国 日本へ「八つ当たり」報道
- 2. 大坂なおみ、決勝を途中棄権
- 3. W杯 決勝Tの対戦カードが決定
- 4. 久保 黄色信号もボール使い練習
- 5. W杯日本vsブラジル「例え」話題
- 6. W杯 なぜ判定に矛盾生じたのか
- 7. 日本 ブラジルに3-0で白星
- 8. J先制直後 元アイドルに釘付け
- 9. スウェーデン選手 敗退と勘違い
- 10. イチロー氏 W杯は1日4試合見る
- 1. ケロロ解体? 福田監督に批判殺到
- 2. 水卜アナの「緊急対応」に大反響
- 3. 明石家さんま 規格外の太っ腹さ
- 4. 日村 復帰の道のりは険しいか
- 5. 紺野ぶるま 連絡先断られた芸人
- 6. K-1元王者 インスタで病の診断
- 7. 本人だった! マリウスさんに驚き
- 8. 小栗旬 やりたくない演技の仕事
- 9. 倉持明日香 リング上で結婚発表
- 10. 横山裕 意外な友達を明かし驚き
- 1. 240万円→5億円 億り人思考迫る
- 2. ユニクロの「大優勝」の品を紹介
- 3. 人生賭けた妊娠 渡米治療の結末
- 4. 50代で子育てすごくいい 理由は
- 5. 永野の代役から、形勢「逆転」も
- 6. 子宮全摘 妻が夫に綴った本音
- 7. Café Kitsuné 夏の新作かき氷
- 8. 「高齢妊婦」意外な人物が支えた
- 9. 赤から HD6種が869円で食べ放題
- 10. サンマルクカフェ 夏の限定企画