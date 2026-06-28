女優土屋太鳳（31）が27日、東京・新宿ピカデリーで、映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」の公開記念舞台あいさつに、アンパンマン役の戸田恵子らと出席した。土屋が演じたパンタンは、大人の心のまま子供の姿になってしまった設定。山寺宏一に「いろんな役をやっているけど、ワシって言ったことないんじゃないですか」と言われると、「初めてですね」と笑っていた。ほか、中尾隆聖、津田健次郎、EXITが出席。