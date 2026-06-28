夏になると恋しくなる、爽やかなスイーツ。今年もシュークリーム専門店「ビアードパパ」から、日本ルナのロングセラー商品「バニラヨーグルト」をイメージした期間限定商品「バニラヨーグルトクリームシュー」が登場します。2021年の初登場以来、多くのファンに愛され続けている人気コラボが今年も復活。ヨーグルトのさっぱり感とビアードパパならではの