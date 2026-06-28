原子力発電所に関する情報です。東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原子力発電所は、東日本大震災より前から運転を停止していますが、先ほどの地震による異常は確認されていないということです。原発周辺の放射線量を測るモニタリングポストの値にも、変化はないということです。また、宮城県にある女川原子力発電所も異常はないということです。