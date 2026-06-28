たまごっちに厚底・ルーズソックス、平成の時代に流行したものが令和のいま、再び注目されています。子どもから親世代まで魅了する「平成レトロ」。ブームの理由を探りました。 再びブーム到来！育成型のおもちゃ「たまごっち」 （子ども）「楽しい！」（子ども）「めちゃくちゃかわいいのがいっぱいあって、すごく楽しいです」（子ども）「これ、たまごっち」サッポロファクトリーで開催されてい