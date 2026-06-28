◇米女子ゴルフツアー全米女子プロ第3日（2026年6月27日米ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルGC＝6760ヤード、パー72）2位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は4バーディー、8ボギーの76と落とし、通算3アンダーパーで19位に後退した。5打差を追った畑岡は強風に苦しんだ。1番で8メートルのバーディーパットを決めて勢いよく飛び出したが、2番のボギーでリズムが悪くなった。パー3の4番と8番でグリ