【サンディエゴ共同】米大リーグは27日、各地で行われ、ドジャースの山本はサンディエゴでのパドレス戦に8勝目を懸けて先発する。大谷は「1番・指名打者」で出場。レッドソックスの吉田はヤンキース戦に「1番・指名打者」で出場し、一回に2号ソロを放つなど3打数2安打1打点と活躍し、七回に代打が送られて退いた。試合は4―1で勝った。ブルージェイズの岡本はレンジャーズ戦に「4番・三塁」で出場した。鈴木のカブスはブルワー