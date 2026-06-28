３月まで「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」に出演していた気象予報士の穂川果音のプライベートショットに注目が集まっている。２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「週末ですね！今日の東日本太平洋側は、台風の影響で夜にかけ大雨や非常に強い風に警戒を！！安全にお過ごしください。」と呼びかけた。続けて「話しは変わり、スワローズの試合が４試合中止でちょっぴり悲しい気持ちなので、いつかの神宮の写真を載せておき