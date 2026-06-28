サッカー日本代表のユニホーム。右がアウェー用国際サッカー連盟（FIFA）は27日までに、決勝トーナメント1回戦の日本―ブラジル（29日＝日本時間30日・ヒューストン）で着用するユニホームを発表し、日本は今大会で初めてアウェーの白のシャツを着ることになった。パンツ、ソックスは黒で臨む。1次リーグの3試合はいずれも青のシャツだった。ブラジルはホームの黄色のシャツで戦う。（共同）