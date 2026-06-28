高市総理肝入りの「食料品消費税の実質ゼロ%」実現に向け、いよいよ大詰めを迎えている国民会議。しかし与野党双方からの反発、財源議論の先送り、前例のない制度設計など、様々なリスクが一気に噴出しつつある。【写真で見る】「4月減税実現」の前に横たわる“2つの綱渡り”「4月減税」は本当に実現できるのか。TBS政治部・自民党担当の島本雄太記者が、減税議論の最前線を徹底解説する。法案成立前にレジ改修指示？「4月減税」が