アイドルグループ「KissBee」の中山星香が27日までにXを更新。免許証を写真で公開すると、ファンから驚きの声が集まった。【写真】免許証にネット騒然「無加工でこのビジュすごい」スタイル抜群な水着姿も（5枚）普段から「#奇跡の30歳アイドル」のキャッチフレーズと共にステージ写真やオフショットを公開している中山。そんな彼女が「運転免許 更新しました」と公開したのは自身の運転免許証。住所や番号などは隠してい