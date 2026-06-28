ものまねタレント・りんごちゃんが、２８日放送のテレビ朝日系「坂上忍のキャンプ飯バトル」（日曜・後１時５５分）に出演、料理対決を行う様子が放送される。今回は「初夏の房総食材食べ尽くしＳＰ」と題し、千葉県富津市を舞台に旬な食材を使ったキャンプ飯で対決。 モデルとして活躍しながら２児の母として実践的な豪快料理を得意とする西山茉希とりんごちゃんが真剣勝負を繰り広げた。実家が中華料理屋というりんごちゃ