「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希が大胆な水着姿を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられている。２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＰＡＮＤＯＲＡの新作たち海に合いすぎて滅」とつづると、イエローベースに青い花柄がプリントされた水着姿でポーズを決めるショットなどを多数アップした。この投稿にはファンから「日焼けしたゆきぽよさんも最高に最強です」「全て完璧で美人過ぎる」「